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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته عرفيا ودفنها بدون تصريح ببنها 15 يوما

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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته عرفيا ودفنها بدون تصريح ببنها 15 يوما تجديد حبس المتهم بقتل زوجته عرفيا ودفنها بدون تصريح ببنها 15 يوما

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قررت نيابة قسم اول بنها تجديد حبس بائع متجول وشقيقة وصديق له 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيام الاول بقتل زوجته «العرفى» واستعان بالأخرين في التخلص في الجثة بدفنها بدون تصريح دفنة بمقابر الصدقة بقرية الشموت دائرة مركز بنها.

وقال المتهم في التحقيقات إن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته قام على أثرها بضربها بعصا خشبية في أنحاء متفرقة وعلى رأسها فسقطت على الأرض غارقة في دمائها وحينها استعان بشقيقه وصديق له وقاموا بدفنها في مقابر الصدقة بالشموت، بعد وضع الجثة في ملاءة سريرأكد المتهم أنه لم يقصد قتلها وأنه تزوجها عرفيا بعد أن هربت من منزل أسرتها.

كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بشقيقه وصديق له لدفن جثة زوجته بعد قتلها في مقابر الصدقة حتى تم استخراج الجثة بقرار من النيابة عقب إكتشاف الواقعة.

وتمكنت مديرية امن القليوبية من كشفت غموض واقعة وفاة ربة منزل ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت حيث تبين أن زوجها وراء الواقعة وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية فلقيت مصرعها ودفنها بمقابر الصدقة بمشاركة اثنين اخرين مدعيا أن الوفاة طبيعية وتم ضبط المتهم ومعاونية وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، باختفاء المدعوة «م.ف.ا» 25 عاما، ربة منزل وتورط زوجها في قتلها.

تشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها ويدعى «ر.س» بائع متجول، بضربها بعصا على رأسها فلقيت مصرعها فاستعان بشقيقه وصديق له ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت لدفنها.

المصرى اليوم

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