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مهرجان المسرح العربي يكرم حمادة هلال وخالد سرحان

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مهرجان المسرح العربي يكرم حمادة هلال وخالد سرحان مهرجان المسرح العربي يكرم حمادة هلال وخالد سرحان

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كرم فريق عمل وصناع مسلسل «المداح»، على هامش الفعاليات الجارية بمهرجان المسرح العربي في دورته الـ38، بحضور كل من النجم حمادة هلال، وخالد سرحان، والمنتج إسلام المرسى، والسيناريست أمين جمال، والمخرج أحمد سمير فرج، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

ومن المقرر أن تنتهى فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان مازن جمال، وعميد المعهد ا.د مدحت الكاشف، ورائد الاتحاد د. عبير فوزي.

جدير بالذكر أن مسلسل «المداح» عرض في السباق الرمضاني الماضى وتتضمن نخبة من النجوم أبرزهم النجم حمادة هلال، خالد سرحان، أحمد بدير، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، محسن منصور، جمال عبدالناصر، عمرو رمزى، محمد عز وآخرين وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى والتوزيع للمنتج إسلام المرسى ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.

المصرى اليوم

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