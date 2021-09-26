مدير الخدمة الاجتماعية يتفقد العيادات الخارجية بمستشفي العريش العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم عبدالله جمعة، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بشمال سيناء، العيادات الخارجية في مستشفى العريش العام، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة.

وأكد «جمعة» زيارة مكتب الخدمة الاجتماعية بالعيادات الخارجية والقسم الداخلي بمستشفى العريش العام للتأكيد على الاستمرار في إعفاء المرضى غير القادرين من الرسوم سواء إعفاء كليًا أو جزئيًا.

وشدد على ضرورة الإشراف على مستوصف الدرن لتقديم الدعم المادي والنفسي للمرضى وتفعيل إعانة الدفعة الواحدة «التأهيل والإعانة العاجلة»، بجانب متابعة تفعيل صندوق الشكاوى بالتنسيق مع إدارة المستشفى.

وأشار إلى تنفيذ التوعية اللازمة للمرضى المترددين وحث المترددين على أخذ التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من الفيروس.