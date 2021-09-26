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خلال حملة تفتيشية على المدارس بملوي.. إحالة 70 موظف لجهات التحقيق

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خلال حملة تفتيشية على المدارس بملوي.. إحالة 70 موظف لجهات التحقيق خلال حملة تفتيشية على المدارس بملوي.. إحالة 70 موظف لجهات التحقيق

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أحالت حملة تفتيشية مفاجئة بمركز ملوي جنوب المنيا، 70 موظف لجهات التحقيق لعدم انضباطهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف واعداد مذكرة للعرض على رئيس المركز.

وكانت حملة تفتيشية مفاجئة مكونة من الاستاذ اسامة سيبوية رئيس قرية الروضة، والاستاذ ناصر يونس عضو التفتيش الإداري، على المدارس بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومدى انضباط الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الطلاب،

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثف حملات التفتيش على كافة المصالح الحكومية وبضرورة المتابعة وتكثيف الجهود في اعمال النظافة ومتابعة المدارس للوقوف على السلبيات التي تعرقل سير العملية التعليمية وما تم إنجازه من اعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

وفى نفس السياق تم متابعة العاملين بالوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة وذلك لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط من قبل الموظفين والوقوف على الاحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف «السايس» السادة نواب المركز ورؤساء القرى بالمرور المستمر على جميع المدارس بقُرى المركز والمدينة للتأكد من جاهزية المدارس ومدى استعدادها لاستقبال الطلاب والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، ومعايير السلامة والأمان والتأكد من إتمام كافة الأعمال بالشكل المطلوب والعمل على تحقيق الانضباط وبذل أقصى الجهود لاستقبال العام الدراسى الجديد.

المصرى اليوم

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