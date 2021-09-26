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بيان من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع بشأن تسليم الدراجات

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بيان من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع بشأن تسليم الدراجات بيان من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع بشأن تسليم الدراجات

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي فتح باب الحجز المرحلة الثالثة الخاصة بالمبادرة وتم بالفعل حجز الدراجات شاملة أنواع الكهربائية والفتيات والهجين والجبلي من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة وتم بالفعل تسليم الدراجات من أنواع الهجين والفتيات والدراجات الكهربائية وذلك في إطار مبادرة دراجتك صحتك والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية والمتضمنة إتاحة الدراجات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وحيث أنه كان مقررا البدء في توزيع الدراجات من نوع الجبلي المحجوزة ضمن المبادرة مع باقي الأنواع.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع أن تأخير تسليم الدراجات النوع الجبلي يأتي بسبب الإجراءات الخاصة بشحن واستيراد الأجزاء الخاصة بها وتصنيعها بالهيئة العربية للتصنيع أخذا بعين الاعتبار حرص الوزارة والهيئة العربية للتصنيع على معايير ومواصفات الجودة الفنية والصناعية لكافة مكونات الدراجات.

وتؤكد كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع أن بدء توزيع الدراجات من النوع الجبلي المحجوزة سوف يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 3 أكتوبر 2021 وتسليمها.

المصرى اليوم

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