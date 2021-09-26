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لجنة شؤون القرى ببني سويف تكثف من متابعاتها الميدانية بتفقد مستوى الخدمات والمرافق

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لجنة شؤون القرى ببني سويف تكثف من متابعاتها الميدانية بتفقد مستوى الخدمات والمرافق لجنة شؤون القرى ببني سويف تكثف من متابعاتها الميدانية بتفقد مستوى الخدمات والمرافق

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واصلت لجنة شؤون القرى، التي شكلًها محافظ بني سويف الدكتورمحمد هاني غنيم، مرورها وجولاتها الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

وقد قامت اللجنة اليوم بزيارات متابعة وتفتيش لسير العمل بعدد من القرى في مراكز المحافظة السبعة، حيث زارت اللجنة عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية بهما ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية بهما ومتابعة الالتزام بقرارات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوي بفيروس كورونا.

ورصدت اللجنة مجموعة من الملاحظات والسلبيات في بعض القطاعات الخدمية والمرافق أثناء زيارتها لقرى (دلاص بناصر، طنسا بنى مالو ببا، باها بنى سويف، النويرة باهناسيا، دلهانس الفشن، اطواب الواسطى، مازورة سمسطا)، وقد تفقدت اللجنة مقار: الوحدات المحلية والصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية ومكاتب ،فضلاً عن متابعة الحالة العامة لمستوى النظافة،وقد تم بتوجيه مسؤولى الوحدات والمجالس القروية بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي والمتابعة المستمرة على تلك المواقع الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين،مع إعداد تقرير عن موقف الخدمات بها واحتياجات دعمها والارتقاء بها.

المصرى اليوم

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