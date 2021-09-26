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«لقيت الدهب تحت البلاط».. سلوى خطاب تكشف عن حادث سرقة تعرضت له

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«لقيت الدهب تحت البلاط».. سلوى خطاب تكشف عن حادث سرقة تعرضت له «لقيت الدهب تحت البلاط».. سلوى خطاب تكشف عن حادث سرقة تعرضت له

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كشفت الفنانة سلوي خطاب عن موقف سرقة تعرضت له من أحد العاملين معها، مشيرة إلى أنه لم تكون السابقة الأولى، إذ تعرضت للسرقة أكثر من مرة.

وقالت «سلوى» خلال ندوتها بمهرجان الإسكندرية السينمائي: «خلال الفترة الماضية اللبيسه بتاعتي سرقتني ومشيت ومش عارفه هي اللي سرقت ولا مين»، مضيفة: «مكنتش أعرف بيتها فين ولا أعرف أي حاجة عنها، ولكن هي كانت زميلة وتسكن بجوار أحد العاملين لصديقتي».

وتابعت: «كنت طلبه الشرطة ولكن في البيت عندي مش في القسم، والضابط قالي أكيد الشغالة قولتله لا، وقالي كل مرة تقولي لا وتطلع الشغالة». واختتمت: «ذهبت صديقتي والشغالة الخاصة بها والشرطة إلى منزل اللبيسه بتعتي والحمد لله وجدو الدهب بتاعي تحت البلاط وعليه جردل مياه».

كانت قد انطلقت مساء أمس السبت، فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة والفنانين خالد الصاوي وأحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان شعار «السينما من أجل الحياة»، تنطلق فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الليلة، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى. وعقدت إدارة المهرجان، أمس الأول، مؤتمرا صحفيا بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والمخرج على بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، والفنانة نسرين أمين مذيعة حفل الافتتاح، والكاتب الصحفى محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان.

المصرى اليوم

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