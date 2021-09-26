أخبار عاجلة

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار -
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC -
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي -
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة -
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش» -
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف -
حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر -
رضا عبدالعال: ضياء السيد سبب استبعاد ثنائى الأهلى.. وأفشة أفضل من السعيد -
لاعب الأهلى السابق: موسيماني اشترط إلغاء عقوبته.. والوحدة يغريه بـ5 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«السياحة والآثار» تطلق خدمة الرسائل النصية للسائحين

Print
«السياحة والآثار» تطلق خدمة الرسائل النصية للسائحين «السياحة والآثار» تطلق خدمة الرسائل النصية للسائحين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، اطلقت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة.

و أوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ان هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة والاثار (١٩٦٥٤) والذي يتعامل بعدة لغات وعلى مدار ١٢ ساعة للرد على استفساراته أو الاستماع لمقترحاته أو شكواه.

وأضاف أن الرسالة يوجد بها أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

يأتي تفعيل هذه الخدمة في إطار بروتوكول التعاون بين ووزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروع التحول الرقمي الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

ترقب بحذر .. تعرف على أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

ترقب بحذر .. تعرف على أسعار الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021

شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «المصرية للطيران» من موسكو

شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات «المصرية للطيران» من موسكو

شاهد أخطر ٣ كلاب عملاقة في مصر ????‍????????تلتهم أجزاء قاتلة في هجومها علي البشر

شاهد أخطر ٣ كلاب عملاقة في مصر ????‍????????تلتهم أجزاء قاتلة في هجومها علي البشر