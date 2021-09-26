قتلوه قبل أيام من زفافه.. الضفة الغربية تنعى أسامة صبح أحد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية

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بينما شهدت الضفة الغربية المحتلة سقوط 4 شهداء إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواقع بأراضيها في ساعة مبكرة من فجر اليوم، الأحد، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة خطيبة الشهيد أسامة صبح - برفقة خطيبها- الذي ارتقى قبل أيام من الموعد المحدد لزفافهما.

عائلة تبددت قبل أن تبدأ، وفرحة زفاف لم تتم، بل اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أربعة «إعدامات ميدانية» نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، كعقاب على احتضان مدن الضفة أسرى جلبوع الهاربين، وأدانتها الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي.

,أعلنت مصادر فلسطينية محلية استشهاد الشاب أسامة صبح متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة برقين قرب جنين، فجر اليوم، وقالت وزارة الصحة إنه ارتقى متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، وقد نقل إلى مستشفى الميزان في جنين.

وأكدت مصادر محلية أن الشهيد أسامة كان ينتظر الاحتفال بزفافه بعد أيام، وأصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، في بلدة برقين.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم جيش الاحتلال إنه تم اغتيال أربعة فلسطينيين خلال عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من الضفة فجر اليوم.

وفيما بارك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، أدانتها الرئاسة الفلسطينية على لسان الرئيس محمود عباس أبو مازن.

من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات «جرائم الإعدامات الميدانية» التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، في محافظتي القدس وجنين.

وفي بيان لها قالت الوزارة: «تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال صبيحة هذا اليوم في محافظتي القدس وجنين، والتي أدت إلى استشهاد عدد من أبناء شعبنا وإصابة آخرين، واعتقال عدد آخر وسط ترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم».

واعتبرت الخارجية هذه العمليات امتدادا لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجزء لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني، مؤكدة أن هذه العمليات هي من جهة أخرى ترجمة للمواقف والتصريحات التي يطلقها علنا المسؤولون الإسرائيليون لنشر ثقافة الكراهية والعنصرية والاحتلال ومعاداة الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الصباح الدامي والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، لافتة إلى أنها تعتبره تصعيدا متعمدا بهدف خلط الأوراق والأولويات بما يخدم أجندة إسرائيل الاستعمارية.

وأكدت الوزارة أن جرائم الاحتلال المتواصلة تثبت من جديد مصداقية الخطاب المهم الذي ألقاه الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة ما يتصل بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الرازح تحت الاحتلال، وما يتصل أيضا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فوراً وقبل فوات الأوان.

وطالت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية بـ«سرعة البت بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين».