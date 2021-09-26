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لمن يعانون من الوحدة.. إطلاق الروبرت الطفل في اليابان

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لمن يعانون من الوحدة.. إطلاق الروبرت الطفل في اليابان لمن يعانون من الوحدة.. إطلاق الروبرت الطفل في اليابان

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ابتكر علماء في اليابان «روبوتا» شبيها بالأطفال، صُمم ليبدو كما لو أنه يتصرف مثل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات.

وعن السبب وراء ذلك التصميم كشفت التقارير الصحفية أنه من أجل مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الوحدة، ويتحرك الروبوت «إيبوكي» على عجلتين، ويمكنه استخدام عضلات وجهه الناعمة والمطاطية، لتغيير تعابير وجهه.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز»، يحاكي الروبوت حسبما ذكر البروفيسور هيروشي إيشيجورو، عالم الإنسان الآلي في جامعة أوساكا اليابانية، حركات البشر بشكل دقيق، كما أنه يدمج مستشعرات تمكنه من التعرف على البيئة المحيطة به.

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