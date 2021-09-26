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أعلن الاعلامي احمد هاني زادة، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك رسميا خوضه لانتخابات النادي المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

ياتي الاعلان الرسمي لاحمد هاني زادة فور إعلان اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن نشر الاعلان الخاص بفتح باب الترشح لانتخابات النادي المقبلة في الجرائد الرسمية يوم الجمعة المقبل علي أن يتم بدء تلقي اوراق الترشيح رسميا السبت الثاني من أكتوبر المقبل.

وقال أحمد زادة أنه سيخوض العملية الانتخابية تحت السن للمنافسة علي أحد المناصب الثلاثة في المجلس الجديد وفقا للائحة الاسترشادية.

وشدد أحمد زادة علي انه سيكون اول المترشحين والمتقدمين باوراق ترشحهم لخوض الانتخابات

ويسعي الجهاز التنفيذي للنادي لمراجعة كافة الاجراءات المطلوبة وفقا لتعليمات اللجنة العليا خصوصا بعد تاكيد وزير الرياضة علي اتباعكافة الاجراءات وعدم مخالفة اللجنة للتعليمات. الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها وصحة اجراءاتها.