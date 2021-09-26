أخبار عاجلة

رئيس اتحاد الكرة: «فيفا» يمنع الزمالك من قيد الصفقات الجديدة ونحن ملتزمون بالقرار -
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC -
عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي -
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة -
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش» -
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف -
حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر -
رضا عبدالعال: ضياء السيد سبب استبعاد ثنائى الأهلى.. وأفشة أفضل من السعيد -
لاعب الأهلى السابق: موسيماني اشترط إلغاء عقوبته.. والوحدة يغريه بـ5 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة 11متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ل3أكتوبر

Print
تأجيل محاكمة 11متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ل3أكتوبر تأجيل محاكمة 11متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ل3أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ،لجلسة 3أكتوبر المقبل

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما أن «المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة».

المصرى اليوم