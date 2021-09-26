حملة أمنية بالقليوبية تضبط 18 قضية مخدرات وتنفذ 73 ألف حكم قضائي

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 18 متهمًا لعدد 9 منهم معلومات جنائية، فضلاً عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7386 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.