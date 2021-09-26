الداخلية تكشف ملابسات سرقة «توك توك» بالإكراه في الغربية

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، ملابسات واقعة سرقة «توك توك» بالإكراه، من أحد الأشخاص بالغربية.

وقالت الوزارة، كٌشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من سائق «توك توك»، مقيم بدائرة المركز، أنه حال سيره بمركبة «التوك توك» قيادته استوقفه أحد الأشخاص بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهما بالطريق فوجئ بسيارة ربع نقل تعترض طريقه، وقام مستقليها بالنزول منها والتعدى عليه بالضرب واشترك مستقل مركبة «التوك توك» معهما فـى التعدى وإيثاقه واقتياده إلى السيارة المشار إليها، والاستيلاء على «التوك توك»، وهاتفه المحمول، والسير به وإلقائه على جانب إحدى الطرق بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص- لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.