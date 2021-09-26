عقب تبادل إطلاق النيران.. «الداخلية»: مصرع 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في الجيزة

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أعلنت وزارة الداخلية مقتل 2 من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة ،في الجيزة

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 2 من العناصر الإجرامية (أحدهما- مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط- سبق إتهامه فـى قضيتى قتل وسلاح، ومطلوب التنفيذ عليه فـى 4 جنايات بالسجن المؤبد فـى قضايا إستعمال قوة وسلاح نارى وشروع فـى قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا قتل وسلاح، والآخر- مقيم بذات الناحية مطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا قتل وسلاح بحيازة أسلحة نارية وذخائر لفرض السيطرة وإستعراض القوة متخذان من قطعة أرض كائنة بمنطقة الكيلو 30 طريق (القاهرة- الإسكندرية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعهما وعُثر بجوارهما على (2 بندقية- 2 قنبلة يدوية- 9 خزينة متنوعة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكذا سيارة ملاكى «جارى فحصها»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».