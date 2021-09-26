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قال النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن في أسيوط، أهمية اللقاءات الشعبية التي تجمع بين المواطنين والشعبيين والتنفيذيين، وذلك خلال جلسة حوارية استمرت 3 ساعات بين عدد كبير من أهالى مركز منفلوط شمالى المحافظة.

وأضاف الكحيلي، في بيان أصدره، اليوم الاحد، أن مثل هذه الاجتماعات التي يحرص عليها حزب مستقبل وطن تحت رؤية «احنا معاك» تكشف عن مدى التعاون بين الجميع للمصلحة العامة وللتعبير عن أهداف الحزب.

وشدد الكحيلي، على أن الحزب ونوابه حريصون على التواصل مع جميع المواطنين بشكل دورى؛ لعرض السلبيات على المختصين، ولوضع الرؤى السليمة لحلها تحقيقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، وعرض عدد من المواطنين في اللقاء الذي حضره عضوى مجلس النواب الدكتورحسام حلمى ماضي وإبراهيم نظير، أهم مشكلاتهم ومنها عدم اكتمال منظومة الصرف الصحي في بعض القرى واشتراطات البناء وتمهيد ورصف الطرق داخل المدينة وإجراءات التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات الصحية وسوق الباعة الجائلين وبعض السلبيات الموجودة في القرى.