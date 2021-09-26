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مطالب برلمانية بتفعيل عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بعد واقعة «الغربية»

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مطالب برلمانية بتفعيل عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بعد واقعة «الغربية» مطالب برلمانية بتفعيل عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بعد واقعة «الغربية»

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قال النائب مصطفي أبوزيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن واقعة وفاة طفلة الغربية بسبب وصفة طبية خاطئة من طبيب بيطري، هو أمر بمثابة ناقوس خطر يدق الأبواب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منتشر منذ سنوات عديدة.

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» اليوم الأحد، أن هناك عدد من الصيادلة يستعينوا بعمال غير مؤهلين للعمل بالصيدليات، نظرا لانخفاض تكاليف أجورهم مقارنة بالصيادلة الحقيقيين، الأمر الذي يردي بحياة العشرات من المواطنين، خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.

وطالب عضو لجنة الشون الصحية بالبرلمان، بأنه يجب تفعيل عقوبات قانون مزاولة مهنة الصيدلة بشكل حاسم، والتعامل مع المخالفين بشكل حازم، لمنع تكرار هذه الحوادث المأساوية التي تدمي القلب.

ولفت النائب إلى أنه يجب الحذر من قبل الأهالي من خلال تجنب الصيدليات التي يكون بها عمال غير مؤهلين، مؤكدًا وجود خريجي دبلومات ومعاهد خدمة اجتماعية وكليات أخرى ليس لها علاقة بالمهنة، ويقوموا بالمزاولة وإعطاء ووصف الدواء للمواطنين.

وكانت قرية الفرستق إحدى قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية، قد شهدت وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد تدهور حالتها الصحية، بسبب الحقن الخاطئ من جانب طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته، وذلك بعدما لجأت له والدتها لارتفاع درجة حرارة الطفلة.

المصرى اليوم

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