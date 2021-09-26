برلماني يطالب بوقف صرف الدواء بدون روشتة ومنع كافة التجاوزات الطبية بالصيدليات

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حذر النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، من ظاهرة قيام بعض الصيادلة بصرف واعطاء الأدوية للمرضى، دون استشارة الطبيب المختص، وذلك بعد واقعة وفاة طفلة بمحافظة الغربية، بسبب قيام دكتور بيطري، يعمل في صيدلية زوجته بإعطاء حقنة لطفلة، بشكل خاطئ، مما أودى بحياتها .

وقال «الجندي» في بيان له اليوم الاحد ، إن الجميع يكن كل الأحترام للمنظومة الطبية بما فيها الصيادلة، ولكن لابد من أن يعلم كل فرد في هذه المنظومة دوره، ولا يتجاوزه، حيث يقف دور الصيادلة عند صرف الأدوية فقط.

وأضاف أن ما يتعلق بإعطاء الحقن وتحديد الدواء والجرعة المناسبة، فهي مهام الطبيب المختص وليس الصيادلة، ولابد من التأكد من خطورة صرف الأدوية دون روشتة، وعودة ثقافة لا دواء إلا بعد الكشف وتشخيص المرض من جانب الطبيب، حفاظاً على صحة المواطنين، وخشية حدوث أي مضاعفات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تشديد الرقابة على الصيادلة من جانب الجهات المسئولية سواء في وزارة الصحة أو في الأجهزة الرقابية، وتابع: «لابد أن يكون الشخص الذي يصرف الدواء في الصيدليات هو صيدلي وليس مجرد موظف أو خريج أي كلية أخرى، كما يحدث في بعض الصيدليات»، مشيرا إلى اهمية تكثيف الزيارات وتشديد آليات الرقابة على الصيدليات وتغليظ العقوبات سيكون رادع لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المرضى