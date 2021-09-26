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رئيس دورتموند يزيد الغموض حول مستقبل هالاند

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رئيس دورتموند يزيد الغموض حول مستقبل هالاند رئيس دورتموند يزيد الغموض حول مستقبل هالاند

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أكد هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن رحيل نجم الفريق إيرلينج هالاند عن دورتموند بعد هذا الموسم لا يعد أمرا مفروغا منه.

وفي تصريحات لمحطة «سبورت 1» الرياضية، قال فاتسكه اليوم الأحد: «لم يتقرر بعد ما إذا كان سيرحل في الصيف فعليا»، وذلك رغم استمرار ورود تقارير عن وجود بند تخارج في عقد النرويجي الدولي قيمته 75 مليون يورو.

ورفض فاتسكه الإفصاح عما إذا كان عقد هالاند يتضمن فعليا مثل هذا البند للعام المقبل وقال: «لم أتحدث في حياتي قط عن محتوى عقود اللاعبين».

وعن تصريحه الذي كان أدلى به في عام 2012 بأنه لن يكون هناك عقود في دورتموند تتضمن بنود تخارج في المستقبل، قال فاتسكه إن «هذا التصريح لم يعد الآن مواكبا للعصر والعبارات المرسخة على مر كل العصور هي قليلة جدا في هذه الحياة».

وأضاف: «إذا لم يكن عقلك جامدا، فإنك ستلاحظ حتما أن العالم يتغير، ولن أقول اليوم مرة أخرى إنه لن يكون هناك بند للرحيل في عقد أي لاعب في دورتموند، وهذه هي طبيعة الحياة أن يعيد المرء اكتشاف نفسه من جديد بعد بضع سنوات».

وأعرب فاتسكه عن اعتقاده بأن هالاند «سيلعب في وقت ما في واحد من أفضل الأندية في العالم، لكن لا يزال أمامه وقت طويل»، مشيرا إلى أن روبرت ليفاندوفسكي بعدما انتقل من ناديه البولندي ظل يلعب في دورتموند لمدة 4 أعوام قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ.

المصرى اليوم

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