لوكاتيلي: الفوز مع يوفينتوس أهم من تسجيل الأهداف

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أكد مانويل لوكاتيلي، لاعب يوفنتوس، على أن الشيء المهم كان هو تحقيق الفوز أمام سامبدوريا، وليس تسجيل الأهداف.

وساهم لوكاتيلي في فوز يوفنتوس على سامبدوريا، اليوم الأحد، بنتيجة (3-2)، بعدما سجل الهدف الثالث لليوفي في المباراة.

وقال لوكاتيلي في تصريحات صحفية بعد المباراة: «نحن جميعًا مسؤولون، الجميع يعرف ما يتعين علينا القيام به في الميدان ومساعدة بعضنا البعض، الشيء الأساسي اليوم هو الفوز».

وأضاف: «ما يحدث في غرفة خلع الملابس يبقى هناك، نستمع إلى ما يقوله المدرب ويجب أن نعود للمربع الذهبي».

وتابع: «إصابة ديبالا؟ آمل ألا يكون الأمر خطيرًا، إنه بطلنا الكبير، ونأمل أن يعود في أقرب وقت ممكن».