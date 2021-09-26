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صدمة في يوفنتوس بعد غياب ديبالا عن موقعة تشيلسي وديربي تورينو

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صدمة في يوفنتوس بعد غياب ديبالا عن موقعة تشيلسي وديربي تورينو صدمة في يوفنتوس بعد غياب ديبالا عن موقعة تشيلسي وديربي تورينو

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كشفت «سكاي سبورت» الإيطالية، عن غياب باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، عن المباراة المهمة للفريق الإيطالي أمام تشيلسي، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وغادر ديبالا الملعب خلال مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الشوط الأول، بسبب التعرض لإصابة.

وقالت الشبكة الإيطالية إن ديبالا يعاني من إصابة في العضلة الخلفية من الفخذ اليسرى، وسيغيب عن موقعة تشيلسي، وأن هناك احتمالية كبيرة بأن يستمر غياب ديبالا في ديربي تورينو الذي سيقام الأسبوع المقبل بالدوري الإيطالي.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن ديبالا سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، غدا الإثنين، للتأكد من طبيعة الإصابة بشكل دقيق.

المصرى اليوم

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