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خالد الصاوي: «بحب جدًا قبل تقديم أي شخصية أكون دارسها جدًا ومندمج معها»

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خالد الصاوي: «بحب جدًا قبل تقديم أي شخصية أكون دارسها جدًا ومندمج معها» خالد الصاوي: «بحب جدًا قبل تقديم أي شخصية أكون دارسها جدًا ومندمج معها»

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كشف الفنان خالد الصاوي عن طريقة تمثيله واعتبارها مختلفة بسبب حبه لدراسة الشخصية والاندماج معها قبل تقديمها.

وقال «الصاوي» خلال ندوته بمهرجان الاسكندرية السينمائي: «بحب جدًا قبل تقديم أي شخصية أن أكون دارسها جدا ومندمج مع الشخصية أكتر من شخصيتي لكي استطيع اقناع الجمهور المشاهد»، موضحًا: «زي فيلم الفيل الأزرق كان في ٣ شخصيات واحدة للدكتور وواحدة للملبوس والثالثة للشخصية التي تجمعهم وبرضو مثل شخصية فيلم عمارة يعقوبيان وفيلم الفرح وكانت تلك الشخصيات صاحبت نقلة دخلت إلى قلب الجمهور».

كانت قد انطلقت فعاليات الدورة الـ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط أمس السبت، بحضور وزير الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، والفنانين خالد الصاوي وأحمد وفيق وكريم قاسم المقام بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية.

ويقام مهرجان شعار «السينما من أجل الحياة»، تنطلق فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الليلة، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى. وعقدت إدارة المهرجان، أمس الأول، مؤتمرا صحفيا بحضور الناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والمخرج على بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، والفنانة نسرين أمين مذيعة حفل الافتتاح، والكاتب الصحفى محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان.

المصرى اليوم

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