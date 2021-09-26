أخبار عاجلة

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر -
"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي -
"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة -
أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش» -
مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف -
حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر -
رضا عبدالعال: ضياء السيد سبب استبعاد ثنائى الأهلى.. وأفشة أفضل من السعيد -
لاعب الأهلى السابق: موسيماني اشترط إلغاء عقوبته.. والوحدة يغريه بـ5 مليون دولار -
محمد فاروق: بن شرقي رفض الاجتماع بمسؤولي الزمالك قبل رحلة المغرب -
مرتضى منصور يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد بطلان انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كاريلو" يطلب الرحيل عن "الهلال".. ويغيب عن مواجهة الأرجنتين

Print
"كاريلو" يطلب الرحيل عن "الهلال".. ويغيب عن مواجهة الأرجنتين "كاريلو" يطلب الرحيل عن "الهلال".. ويغيب عن مواجهة الأرجنتين

زعم الإعلام الإيراني قبل مواجهة الهلال مع برسبوليس في مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وجود خلافات شديدة بين الهلال واللاعب أندريه كاريلو محترف الفريق.

وبحسب ما تم تداوله فإن اللاعب ينوي التقدُّم بطلب فسخ تعاقده بسبب عدم انضمامه لقائمة فريقه الآسيوية.

وتحدث إعلاميون هناك عن أن اللاعب موجود في بلاده رافضًا العودة للهلال، بعكس ما ادعى النادي السعودي عن وجود إصابة لديه.

صحيفة "futbolperuano" البيروڤية نفت تلك المزاعم تمامًا؛ حيث قالت إن اللاعب بالفعل يعاني من إصابة قد تمنعه من اللعب مع منتخب بلاده في شهر أكتوبر؛ إذ سيغيب عن ثلاث مواجهات أمام تشيلي وبوليفيا والأرجنتين.

وتحدّثت الصحيفة عن أن الجهاز الفني للمنتخب البيروڤي يأمل في الاستفادة من اللاعب، على الأقل في مباراة واحدة.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC

المملكة تسجل أعلى معدل في تبنّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

عالم آثار: جبل موسى "الحقيقي في السعودية" وليس مصر

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي

"الأراضي البيضاء": تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون م2 في جدة.. الرسوم عليها بأثر رجعي

"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة

"الندوة العالمية" تشارك سفارة خادم الحرمين بالسنغال في احتفالها باليوم الوطني للمملكة