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الرقم الأعلى بالرياض.. "الداخلية": 19870 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

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الرقم الأعلى بالرياض.. "الداخلية": 19870 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع الرقم الأعلى بالرياض.. "الداخلية": 19870 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع
الوزارة شددت على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات

الرقم الأعلى بالرياض..

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد - 19" خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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