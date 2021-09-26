وزارة الصحة توضح مجددًا موانع الحصول على لقاح كورونا

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كشفت وزارة الصحة المصرية مجددًا عن الأشخاص الذي يمنع عنهم الحصول على لقاح كورونا.

وقالت الوزارة في إجابتها على أحد المواطنين عبر حسابها على فيس بوك أن موانع أخذ اللقاح، إذا كان الشخص يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي من هذه الأعراض:-

- حمى.

- آلام في العضلات والجسم.

- إلتهاب الحلق.

- سعال.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- الغثيان والقئ.

- ضيق تنفس.

- إحتقان /سيلان الأنف.

- الإسهال.

- الصداع.

- إذا كان المواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغي تأجيل التطعيم بعد مرور ٢٨ يومًا من التعافي.

- إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون ١٤ يومًا (مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية).

- السيدات الحوامل / سيدات تخطط للحمل في خلال عام.

- السيدات المرضعات.