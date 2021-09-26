ماركا: ريال مدريد يرغب فى التعاقد مع روديجر فى الصيف المقبل

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كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المدافع الألماني قرر عدم التجديد مع البلوز، بسبب الخلاف على قيمة الراتب السنوى، حيث عرض تشيلسي 6.5 مليون يورو، بينما طلب اللاعب 10 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن روديجر، أحد فرص الميركاتو، كما حدث مع دافيد ألابا في الصيف الماضي، لذا يجب استغلالها.

وذكرت «ماركا» أن الريال يبحث بالفعل عن ضم مدافع جديد، ويعد روديجر مناسبا للفريق الملكي بعد أن تطور مستواه كثيرا في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد روديجر، مع تشيلسي، الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب حتى الآن على تجديد عقده مع البلوز.