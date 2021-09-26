أخبار عاجلة

رابح الخرايفي: الإخوان عطلوا تشكيل المحكمة الدستورية بتونس لمدة 6 سنوات ونصف -
العالم ينتفض ضد إثيوبيا.. وعقوبات رادعة تنتظرها (التفاصيل) -
"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎ -
اتفاقية لتسهيل تمويل المطورين العقاريين ومشتري مشاريع البيع على الخارطة -
مفاجآة.. أفشة وشريف يعودا للمنتخب بقرار من كيروش فى قائمة كأس العرب -
ضغوط شعبية تلغي زيارة بينيت لبلدة أم الفحم -
الوادي الجديد تحتفل غدا بعيدها القومي -
اجتماع لمديري الإدارات بفرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا -
«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع اتفاق لتأهيل خريجي المجمع التكنولوجي بأسيوط لسوق العمل -
ضمن مبادرة حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية شاملة من جامعة القاهرة إلى سيدي براني والسلوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ماركا: ريال مدريد يرغب فى التعاقد مع روديجر فى الصيف المقبل

Print
ماركا: ريال مدريد يرغب فى التعاقد مع روديجر فى الصيف المقبل ماركا: ريال مدريد يرغب فى التعاقد مع روديجر فى الصيف المقبل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المدافع الألماني قرر عدم التجديد مع البلوز، بسبب الخلاف على قيمة الراتب السنوى، حيث عرض تشيلسي 6.5 مليون يورو، بينما طلب اللاعب 10 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن روديجر، أحد فرص الميركاتو، كما حدث مع دافيد ألابا في الصيف الماضي، لذا يجب استغلالها.

وذكرت «ماركا» أن الريال يبحث بالفعل عن ضم مدافع جديد، ويعد روديجر مناسبا للفريق الملكي بعد أن تطور مستواه كثيرا في الفترة الأخيرة.

وينتهي عقد روديجر، مع تشيلسي، الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب حتى الآن على تجديد عقده مع البلوز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالقاهرة

«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «المراجعة الداخلية بالمنشآت الغذائية» 8 أكتوبر

«البيطريين»: المركز العلمي ينظم دورة «المراجعة الداخلية بالمنشآت الغذائية» 8 أكتوبر

«باص» على الكورنيش.. يواصل تطعيم أهالي المنيا ضمن «معا نطمئن» (صور)

«باص» على الكورنيش.. يواصل تطعيم أهالي المنيا ضمن «معا نطمئن» (صور)

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور صبحي رمضان المتوفي بـ«كورونا»

«الأطباء» تنعى الشهيد الدكتور صبحي رمضان المتوفي بـ«كورونا»