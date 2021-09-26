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يوفنتوس يحقق فوزًا صعبًا على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

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يوفنتوس يحقق فوزًا صعبًا على سامبدوريا في الدوري الإيطالي يوفنتوس يحقق فوزًا صعبًا على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

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حقق فريق يوفنتوس فوزا مهما على حساب ضيفه سامبدوريا، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما بملعب يوفنتوس ستاديوم، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم ليوفنتوس باولو ديبالا، في الدقيقة 10، ثم اضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثانى في الدقيقة 43، وقلص مايا يوشيدا النتيجة لسامبدوريا في الدقيقة 44، ثم عزز مانويل لوكاتيلي تقدم يوفنتوس في الدقيقة 57، وأحرز أنتونيو كاندريفا الهدف الثانى لسامبدوريا في الدقيقة 83.

ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 8 نقاط بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط بالمركز الرابع عشر.

المصرى اليوم

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