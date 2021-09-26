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صحيفة: المحترفون يسيطرون على أحداث الجولة السادسة بالدورى السعودي

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صحيفة: المحترفون يسيطرون على أحداث الجولة السادسة بالدورى السعودي صحيفة: المحترفون يسيطرون على أحداث الجولة السادسة بالدورى السعودي

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كشفت صحيفة الرياض في تقرير صحفى اليوم أن اللاعبون الأجانب سيطروا على تسجيل أهداف الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الصحيفة في تقريرها: سجل اللاعبون الأجانب 19 هدفا من أصل 22 هدفا سجلت خلال الجولة، فيما كان نصيب المحليين المواطنين ثلاثة أهداف فقط.

وأضافت أن على مستوى صناعة الأهداف في هذه الجولة تساوت الكفتين حيث بلغت صناعة الأجانب 6 تمريرات حاسمة وهي مساوية لعدد التمريرات للاعبين المواطنين.

وسجل في الشوط الأول في هذه الجولة 10 أهداف، بينما بلغ عدد أهداف الشوط الثاني 12 هدفا.

وشهدت الجولة 5 مباريات انتهت بالفوز كان من نصيب أصحاب الأرض ثلاث مباريات مقابل مباراتين للضيوف.

وفي الوقت الذي غابت فيه الكروت الحمراء عن هذه الجولة، أخرج قضاة الملاعب 34 إنذارا.

وتميزت الجولة بالاستفادة من الكرات الثابتة حيث سجل منها 10 أهداف ما يعادل 40% من أهداف الجولة، حيث جاءت سبعة أهداف من كرات ثابتة وركنيات وثلاثة أهداف من ضربات جزاء.

وعلى مستوى الصناعة تشارك في الصدارة محترف الاتحاد البرازيلي كورنادو مع لاعب ضمك عبدالله العمار حيث صنع كل لاعب أربعة أهداف في 6 جولات.

المصرى اليوم

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