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"كاريلو" يطلب الرحيل عن "الهلال".. ويغيب عن مواجهة الأرجنتين

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"كاريلو" يطلب الرحيل عن "الهلال".. ويغيب عن مواجهة الأرجنتين "كاريلو" يطلب الرحيل عن "الهلال".. ويغيب عن مواجهة الأرجنتين

زعم الإعلام الإيراني قبل مواجهة الهلال مع برسبوليس في مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وجود خلافات شديدة بين الهلال واللاعب أندريه كاريلو محترف الفريق.

وبحسب ما تم تداوله فإن اللاعب ينوي التقدُّم بطلب فسخ تعاقده بسبب عدم انضمامه لقائمة فريقه الآسيوية.

وتحدث إعلاميون هناك عن أن اللاعب موجود في بلاده رافضًا العودة للهلال، بعكس ما ادعى النادي السعودي عن وجود إصابة لديه.

صحيفة "futbolperuano" البيروڤية نفت تلك المزاعم تمامًا؛ حيث قالت إن اللاعب بالفعل يعاني من إصابة قد تمنعه من اللعب مع منتخب بلاده في شهر أكتوبر؛ إذ سيغيب عن ثلاث مواجهات أمام تشيلي وبوليفيا والأرجنتين.

وتحدّثت الصحيفة عن أن الجهاز الفني للمنتخب البيروڤي يأمل في الاستفادة من اللاعب، على الأقل في مباراة واحدة.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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