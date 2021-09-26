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رسميًا.. الجزائر تعلن إنتاج أول لقاح مصنوع محلياً ضد كورونا

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رسميًا.. الجزائر تعلن إنتاج أول لقاح مصنوع محلياً ضد كورونا رسميًا.. الجزائر تعلن إنتاج أول لقاح مصنوع محلياً ضد كورونا
من مصنع صيدال قسنطينة.. بمشاركة صينية

رسميًا.. الجزائر تعلن إنتاج أول لقاح مصنوع محلياً ضد كورونا

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن إنتاج أول لقاح مصنوع بالجزائر ضد من مصنع صيدال قسنطينة، يوم 29 سبتمبر2021.
وطبقاً لـ"الإذاعة الجزائرية"، أكد الرئيس تبون خلال لقاء الولاة والذي جرى بقصر الأمم أن: "الجزائر ستنتج أول لقاح كورونا بالجزائر بمشاركة الشريك الصيني نهاية الشهر الجاري، وبهذا الإنجاز تكون الجزائر قد خطت خطوات كبيرة لتكون دولة قاطرة وليست مقطورة لأي كان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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