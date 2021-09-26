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"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:40 مساءً
اتفاقية لتسهيل تمويل المطورين العقاريين ومشتري مشاريع البيع على الخارطة
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:40 مساءً
مفاجآة.. أفشة وشريف يعودا للمنتخب بقرار من كيروش فى قائمة كأس العرب
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:39 مساءً
ضغوط شعبية تلغي زيارة بينيت لبلدة أم الفحم
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:35 مساءً
الوادي الجديد تحتفل غدا بعيدها القومي
-
السبت 02 أكتوبر 2021 12:34 مساءً
اجتماع لمديري الإدارات بفرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:34 مساءً
«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع اتفاق لتأهيل خريجي المجمع التكنولوجي بأسيوط لسوق العمل
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
ضمن مبادرة حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية شاملة من جامعة القاهرة إلى سيدي براني والسلوم
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (صور)
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:33 مساءً
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مرشح لمنصب مستشار ألمانيا أرمين لاشيت يقف في طابور الناخبين ويرتكب خطأ يفضح محتوى ورقة الاقتراع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 26 سبتمبر 2021 03:20 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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