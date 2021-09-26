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وزيرة الهجرة تستقبل نظيرتها الهولندية لدى وصولها مطار القاهرة الدولي

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وزيرة الهجرة تستقبل نظيرتها الهولندية لدى وصولها مطار القاهرة الدولي وزيرة الهجرة تستقبل نظيرتها الهولندية لدى وصولها مطار القاهرة الدولي

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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس، وذلك في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى .

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة الهولندية مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج يوم غد الإثنين، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة من شأنه أن يساهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب «الشعب من أجل الحرية» الحاكم برئاسة «مارك روته»، رئيس الوزراء الهولندي الحالي.

المصرى اليوم

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