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قبل انطلاقه.. تعرف على المسارح المُقام عليها عروض المهرجان القومي للمسرح

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قبل انطلاقه.. تعرف على المسارح المُقام عليها عروض المهرجان القومي للمسرح قبل انطلاقه.. تعرف على المسارح المُقام عليها عروض المهرجان القومي للمسرح

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قبل ساعات من انطلاق فعاليات الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، في الثامنة مساء غدًا الإثنين، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وبمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا.

ويُشارك 33 عرضًا خلال فعاليات المهرجان، حيث تتضمن المسارح المقام عليها عروض المهرجان والتي تأتي كالآتي:

  • دار الأوبرا المصرية (المسرح الكبير)
  • مسرح الجمهورية
  • مسرح السلام
  • مسرح الطليعة (قاعة زكي طليمات- قاعة صلاح عبد الصبور).
  • مسرح العرائس
  • مسرح متروبول
  • مسرح الشباب العائم (الصغير)
  • مسرح أوبرا ملك
  • مسرح مركز الهناجر للفنون
  • مسرح البالون (قاعة صلاح جاهين)
  • مسرح مركز الجيزة الثقافي
  • مسرح المعهد العالي للفنون المسرحيثة
  • مسرح النهار
  • مسرح الهوسابير
  • مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة
  • مسرح الفلكي

المصرى اليوم

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