قبل انطلاقه.. تعرف على المسارح المُقام عليها عروض المهرجان القومي للمسرح

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قبل ساعات من انطلاق فعاليات الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، في الثامنة مساء غدًا الإثنين، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وبمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا.
ويُشارك 33 عرضًا خلال فعاليات المهرجان، حيث تتضمن المسارح المقام عليها عروض المهرجان والتي تأتي كالآتي:
- دار الأوبرا المصرية (المسرح الكبير)
- مسرح الجمهورية
- مسرح السلام
- مسرح الطليعة (قاعة زكي طليمات- قاعة صلاح عبد الصبور).
- مسرح العرائس
- مسرح متروبول
- مسرح الشباب العائم (الصغير)
- مسرح أوبرا ملك
- مسرح مركز الهناجر للفنون
- مسرح البالون (قاعة صلاح جاهين)
- مسرح مركز الجيزة الثقافي
- مسرح المعهد العالي للفنون المسرحيثة
- مسرح النهار
- مسرح الهوسابير
- مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة
- مسرح الفلكي