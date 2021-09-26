قبل انطلاقه.. تعرف على المسارح المُقام عليها عروض المهرجان القومي للمسرح

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قبل ساعات من انطلاق فعاليات الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح المصري، والذي تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، في الثامنة مساء غدًا الإثنين، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وبمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا.

ويُشارك 33 عرضًا خلال فعاليات المهرجان، حيث تتضمن المسارح المقام عليها عروض المهرجان والتي تأتي كالآتي: