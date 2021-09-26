تم ضبطهما فاقدي الوعي.. استمرار حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما في شبرا الخيمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن استمرار حبس ربة منزل وعشيقها 45 يوما على ذمة التحقيق بعد أن تم ضبطهما بمسكن الزوجية فاقدي الوعي.

تعود الواقعة إلى نشوء علاقة بين زوجة وعشيقها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتطورت تلك العلاقة إلى علاقة غير شرعية بينهما داخل مسكن الزوجية في غياب الزوج وفي وجود طفلتي المتهمة.

وفي أحد اللقاءات بينهما افتضح أمرهما عندما تسرب الغاز من سخان المياه أثناء استحمام المتهمين فأغشي عليهما وتسرب الغاز للطفلتين، مما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما، إلى أن تم اكتشاف الواقعة بعد انتشار رائحة الغاز إلى خارج الشقة، مما أدى لبلاغ الأهالي والجيران للشرطة والتي حضرت وقامت بالدخول للشقة واكتشاف جثتي الصغيرتين وضبط الزوجة وعشيقها في حالة إعياء من جراء استنشاق الغاز، وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات أقرا بارتكابهما واقعة الزنا وطلب الزوج تحريك دعوى الزنا ضدهما وأمرت المحكمة باستمرار حبسهما.