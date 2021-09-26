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مسابقة للموهبين في الشعر بمدارس العريش

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مسابقة للموهبين في الشعر بمدارس العريش مسابقة للموهبين في الشعر بمدارس العريش

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اعتمدت منى أبوالمعاطى مدير عام ادارة العريش التعليمية بشمال سيناء المسابقة الشعرية (المتنبى الصغير) للموهوبين في الشعر بادارة العريش التعليمية، والتى أعدها وينفذها قسم الموهوبين والتعلم الذكى بادارة العريش التعليمية تحت رعاية حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ومروة عبدالعزيز سالم مدير ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وباشراف عز عزازي وكيل إدارة العريش التعليمية ومنى ممدوح صقر رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة العريش التعليمية.. بالتعاون مع توجيهات: المسرح والصحافة واللغتين العربية والإنجليزية بالإدارة .

وأكد الدكتور محمد ابراهيم آدم، مسؤول متابعة الموهوبين بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن مسابقة: «المتنبى الصغير في الشعر» تهدف إلى اكتشاف الموهوبين في فن القاء وكتابة الشعر بمدارس المرحلتين: الابتدائية والاعدادية على مستوى ادارة العريش التعليمية لتحقيق الطلاقة اللغوية لدى التلاميذ الموهوبين في الشعر بالمرحلتين.. مشيرا إلى استقبال التلاميذ الراغبين لتسجيل الأسماء وتقديم نماذج من انتاجهم الشعرى إلى مسئولى الموهوبين بالمدارس.. حيث تجرى المسابقة في مقر مدرسة باحثة البادية الابتدائية الدامجة بالعريش يومى ٢٩ و٣٠ سبتمبر الجارى ( الأربعاء والخميس القادمين )، وأن هناك جوائز قيمة للفائزين في المسابقة من المرحلتين .

وأكد على ضرورة التزام المشاركين وجميع الموجودين بالاجراءات الاحترازية والوقائية من لبس الكمامة والتباعد بين المتسابقين .

المصرى اليوم

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