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نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، الأحد، قافلة طبية بقرية جواد حسنى بمركز أبوحمص بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بمشاركة الباحثين في معهد بحوث صحة الحيوانية بدمنهور منهم الدكتورة صفاء أبوعلو والدكتور علاء عدوى في تلك القافلة.

وقال الدكتور الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هذه القافلة تأتي في إطار التعاون بين مركز البحوث الزراعية وجامعة دمنهور، وتنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم المجتمع والبيئة المحيطة بالعمل البحثي، مشددًا على تفعيل دور المعهد الارشادي والتوعوي بضرورة مشاركة المعامل الفرعية في أية أنشطة تخدم مختلف المحافظات.

من جانبها، قالت الدكتورة رضا فضلى، مدير المعمل الفرعي بدمنهور، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة الصحية تضمنت القافلة مجموعة من التخصصات منها البشرية والبيطرية والزراعية وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا في القرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا.

وشددت «فضلي»، على أن القافلة ساهمت في تحقيق التعاون المشترك بين مختلف الجهات البحثية لتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في غرس ثقافة الخدمة المجتمعية والذي يعد مكملًا لدور تلك المؤسسات البحثي والتعليمي وتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية والبحثيةبهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية.

وأشادت مدير المعمل الفرعي لمعهد صحة الحيوان بدمنهور بالدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور نبيل بكير عميد كلية البيطرى جامعة دمنهور لحرصهم الدائم على تفعيل برتوكول التعاون بين جامعة دمنهور ومركز البحوث الزراعية لخدمة المجتمع.

«صحة الحيوان» يشارك في قافلة صحية بدمنهور لخدمة أهالي قرية «جواد حسني»

«صحة الحيوان» يشارك في قافلة صحية بدمنهور لخدمة أهالي قرية «جواد حسني»