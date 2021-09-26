القوى العاملة تنظم تدريبا للتوعية بالصحة المهنية مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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نظمت وزارة القوي العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية متمثلة في أسقفية الخدمات، برنامج تدريبى للعاملين بالأسقفية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ وذلك على مدي يومين لعدد يتراوح من 45 إلى 55 موظف.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، واهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة .

وقدم المحاضرات بالبرنامج، والكيميائى مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .

كما حضر البرنامج أشرف مرزوق معاون الوزير.

من جانبه، أكد أشرف مرزوق معاون وزير القوي العاملة، أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي أسلوب حياة، فمن حق كل إنسان أن يحيا في سلامة وصحة جيدة، فقد يظن البعض أن السلامة والصحة المهنية تطبق داخل بيئة العمل فقط ولكن الحقيقة أن السلامة والصحة المهنية تطبق في جميع جوانب الحياة وفى كل مكان في المنزل في الطريق في وسائل المواصلات وفى أماكن العمل .

وأضاف معاون، أنه يجب علينا جميعا نقل الخبرة التدريبية التي سوف نتلقاها في هذا البرنامج التدريبي إلى زملائنا في العمل وأسرنا حتى تكون السلامة والصحة المهنية هي منهج حياتنا جميعا من أجل سلامتنا وسلامة كل من حولنا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون السلامة والصحة المهنية التزام وليس الزام في الوقت الراهن .