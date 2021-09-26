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الفيصل يدشن حملة مكارم الأخلاق

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الفيصل يدشن حملة مكارم الأخلاق الفيصل يدشن حملة مكارم الأخلاق
دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد من قيادات الهيئة، حملة «مكارم الأخلاق» التي تنفذها الرئاسة.

واستمع أمير مكة إلى شرح عن أهداف الحملة الرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية، التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، وبيان أن كمال الدين بكمال الخلق، إلى جانب التحذير من الأخلاق السيئة، والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.


الوطن السعودية

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