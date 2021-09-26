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النائب العام يستعرض مع المدعي العام العماني سبل تطوير التعاون

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النائب العام يستعرض مع المدعي العام العماني سبل تطوير التعاون النائب العام يستعرض مع المدعي العام العماني سبل تطوير التعاون
في لقاء بجدة حضره عدد من أعضاء النيابة العامة

النائب العام يستعرض مع المدعي العام العماني سبل تطوير التعاون

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة العامة بجدة اليوم الأحد المدعي العام في سلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ المعجب بالضيف والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي تؤكد أصالة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين.
وجرى خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين، كما اطلع المدعي العام في السلطنة على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.
وكان المدعي العام العماني قد وصل مطار جدة يوم أمس السبت في زيارة تستغرق خمسة أيام للمملكة، وكان في استقباله النائب العام سعود المعجب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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