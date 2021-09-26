أخبار عاجلة

"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎ -
اتفاقية لتسهيل تمويل المطورين العقاريين ومشتري مشاريع البيع على الخارطة -
مفاجآة.. أفشة وشريف يعودا للمنتخب بقرار من كيروش فى قائمة كأس العرب -
ضغوط شعبية تلغي زيارة بينيت لبلدة أم الفحم -
الوادي الجديد تحتفل غدا بعيدها القومي -
اجتماع لمديري الإدارات بفرع هيئة تعليم الكبار بالمنيا -
«تطوير التعليم بالوزراء» يوقع اتفاق لتأهيل خريجي المجمع التكنولوجي بأسيوط لسوق العمل -
ضمن مبادرة حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية شاملة من جامعة القاهرة إلى سيدي براني والسلوم -
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (صور) -
تعرف على قائمة الـ 18 لفريق المنيا أمام قنا في مباراة الجولة الأولى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‬"أمير مكة" يدشن حملة "مكارم الأخلاق"

Print
برامج توعوية وتوجيهية للتحذير من سوء الخلق

‬

دشَن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وعدد من قيادات الهيئة حملة (مكارم الأخلاق) التي تنفذها الرئاسة.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أهداف الحملة والرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، وبيان أن كمال الدين بكمال الخلق، والتحذير من الأخلاق السيئة والدعوة إلى الأخلاق والقيم الإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎

"الأرصاد": تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية "شاهين"‎

اتفاقية لتسهيل تمويل المطورين العقاريين ومشتري مشاريع البيع على الخارطة

اتفاقية لتسهيل تمويل المطورين العقاريين ومشتري مشاريع البيع على الخارطة

شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية

شاهد.. وصول القوات البحرية السعودية إلى باكستان لإجراء مناورات عسكرية

حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

حصيلة أسبوع.. ضبط 13795 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود