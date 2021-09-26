اجتماع لمتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة قنا

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عقدت المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الاجتماع الثاني للجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عرفه محمود مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بقنا والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

واستعرضت السكرتير العام المساعد الموقف التفيذي الحالي لخطة التطوير، موضحة انه تم طرح احلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بخمسة مناطق غير المخططة بمدينة قنا كما يجري حاليا اعمال الترسية الخاصة بالمشروع .

كما شهد الاجتماع تحرير محضر انضمامي للجهات المعنية بتنفيذ البنية الاساسية، وذلك لتفادي اية تحديات قد تعوق أعمال التنفيذ، وعمل بروتوكول تعاون فيما بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق والنقل لرد الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ اعمال البنية التحتية .

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

يذكر أن محافظة قنا تعمل الان على تطوير خمسة مناطق عشوائية بمدينة قنا هي ( منطقة عزبة سعيد وأرض الدقينى، ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال، منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده، ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز، ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة ) بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه تشمل اعمال رفع كفاءة البنية التحتية للمرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وأعمدة الإنارة وأعمال التشجير ودهان واجهات المنازل لتكون مناطق عمرانية نموذجية بما يتماشى مع توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لأهالي تلك المناطق.