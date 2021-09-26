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وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية.. ويلتقى شركات المقاولات العاملة بمدينة المنصورة الجديدة

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وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية.. ويلتقى شركات المقاولات العاملة بمدينة المنصورة الجديدة وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية.. ويلتقى شركات المقاولات العاملة بمدينة المنصورة الجديدة

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، كما التقى بمسئولي شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وأوضح الوزير، أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم ألواناً متنوعة من الإسكان لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث تضم المدينة 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن " للإسكان المتوسط، و11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA"، و58 عمارة بمشروع "سكن لكل المصريين"، و1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة).

وعقب جولته بالمشروعات السكنية، التقى وزير الإسكان، بمسئولي شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث شدد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف المشروعات.

المصرى اليوم

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