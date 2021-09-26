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خالد الصاوي يكشف عن سر البكاء يوميًا على المسرح

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خالد الصاوي يكشف عن سر البكاء يوميًا على المسرح خالد الصاوي يكشف عن سر البكاء يوميًا على المسرح

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أكد الفنان خالد الصاوي أنه كان يدخل في نوبة من البكاء بعد كل مشهد يقوم بتجسيده.

وكشف عن السبب- في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر المتوسط- قائلاً: «لما مثلت أول مره كنت في المدرسة وبعد الانتهاء من المشهد قعدت أعيط، والموضوع ده لازمني إني اعيط بعد المشهد في المسرح من غير ما حد يشوفني، ولحد سن كبير والموضوع ده كان في دماغي على طول لكن الحمد لله بطلت أعيط».

معروف أن مهرجان الإسكندرية انطلق تدورته الـ37 تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، وافتتحت فعالياته أمس بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة حتى 30 سبتمبر الجارى.

المصرى اليوم

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