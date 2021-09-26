خلال تكريم أسرة «المداح».. حمادة هلال يغني لخالد سرحان احتفالًا بعيد ميلاده (صور)

★ ★ ★ ★ ★

كرم فريق عمل وصناع مسلسل «المداح»، على هامش الفعاليات الجاريه بمهرجان المسرح العربى في دورته الـ38، بحضور كل من النجم حماده هلال والفنان خالد سرحان والمنتج إسلام المرسى والسيناريست أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، ومن المقرر أن تنتهى فعاليات المهرجان الجمعة المقبل .

وأعرب النجم خالد سرحان، عن سعادته بالتكريم وأنه يحمل له الكثير في عنقه وأنه على الرغم أن اليوم عيد ميلاده ولكنه لا يتأخر عن منزله الكبير عندما يطلبه فهو أمر واجب النفاذ، وبدورهم استقبله الجمهور على خشبة المسرح بالتصفيق.

وأشاد «سرحان» بشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية خلال العرض، موجهًا كلماته إليهم قائلاً: «أنتم الأمل في المستقبل».

من جانبه فاجأ النجم حمادة هلال بتهنئة «سرحان»، بطريقته الخاصة على خشبة المسرح، قائلاً:«كل سنة وأنت طيب وجدع ونبيل وأصيل وفي أفضل صحة وفي أفضل حال» ثم قام بغناء «النهاردة عيد ميلاد» وسط تفاعل الحضور، وبدوره شكره «سرحان» قائلاً:«أعتبر أن حب الأصدقاء والناس وقربهم مني وسؤالهم عني في كل وقت هو إكسير الحياة والهواء الذي أتنفسه وأنني من غير هذا الحب لا أستطيع العيش».

ويأتي المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان مازن جمال وعميد المعهد ا.د مدحت الكاشف ورائد الإتحاد د. عبير فوزى.

وشارك الفنان خالد سرحان، مؤخرًا من خلال مسلسل «المداح» في السباق الرمضانى الماضى مع عدد كبير من الفنانين حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، محسن منصور، جمال عبدالناصر، عمرو رمزى، محمد عز وآخرين وهو من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى والتوزيع للمنتج إسلام المرسى ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.