ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ «مؤبد» ومطلوب في قضية قتل (تفاصيل)

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرتي أمن المنوفية والجيزة، اليوم الأحد، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، محكوم عليه بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية قتل في قويسنا، خلال اختبائة بإحدى الشقق المستأجرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأفادت التحريات بأنه عثر بحوزة المتهم على بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية، وطبنجة، وخزينتين، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.