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النيابة تحقق في مقتل تاجر عسل على يد شقيقه داخل قطار بالمنوفية

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النيابة تحقق في مقتل تاجر عسل على يد شقيقه داخل قطار بالمنوفية النيابة تحقق في مقتل تاجر عسل على يد شقيقه داخل قطار بالمنوفية

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تباشر النيابة العامة بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، التحقيق في واقعة مقتل تاجر عسل علي يد شقيقه داخل قطار المناشي إيتاي البارود أثناء توقفه بمحطة الخطاطبة التابعة لمركز السادات، بعد أن أطلق المتهم عدة طلقات نارية على شقيقه، والتي أودت بحياته على الفور.

وتمكنت الاجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط المتهم بقتل شقيقه تاجر العسل وأكدت التحريات أن قاتل تاجر العسل، هو شقيقه والذي يبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل كهربائي، لخلافات مالية بينهما، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه بعد مراجعة كاميرات المراقبة، التي تطابقت مع التحريات، وتم استكمال الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

المصرى اليوم

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