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ميسي يوجه رسالة مهمة لجماهير باريس قبل مواجهة مانشستر سيتي

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ميسي يوجه رسالة مهمة لجماهير باريس قبل مواجهة مانشستر سيتي ميسي يوجه رسالة مهمة لجماهير باريس قبل مواجهة مانشستر سيتي

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كشفت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بعث برسالة إلى جمهور النادي الباريسي، قبل مواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للاذاعة فإن ميسي وماركو فيراتي، لاعبا سان جيرمان، شاركا في المران الجماعي للفريق الباريسي، قبل يومين من موقعة مانشستر سيتي.

كان اللاعب الأرجنتيني يعاني من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون.

يذكر أن ميسي وفيراتي تغيبا عن فوز سان جيرمان على مونبلييه بهدفين دون رد، أمس السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

المصرى اليوم

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