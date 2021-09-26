قادة كردستان والسفير الفرنسي يناقشون الانتخابات العراقية وخطر داعش

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أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني والسفير الفرنسي الجديد لدى العراق إريك شوفالييه، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك اليوم، خلال استقبال بارزاني لشوفاليه والوفد المرافق في أربيل بحضور القنصل الفرنسي أوليفي ديكونتي.

أعرب بارزاني عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهماته، وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية التي تجمع شعب كردستان بالشعب الفرنسي، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

وبحث الجانبان الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، وعبرا عن أملهما أن تكون نتائج الانتخابات التشريعية انعكاسا لتطلعات الشعب العراقي.

وتمت مناقشة أوضاع سنجار وضرورة إجراء التطبيع فيها وعودة النازحين إلى مناطقهم.

كما تباحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وسفير فرنسا الجديد في العراق إيريك شوفاليه، التطورات السياسية في العراق والمنطقة، وذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لشوفاليه والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء هنأ رئيس الإقليم السفير الفرنسي بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد متمنيا له النجاح، فيما عرض نيجيرفان بارزاني نبذة عن الأوضاع السياسية، الانتخابات والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في العراق، علاقات أربيل – بغداد، مخاطر داعش والتحديات التي تواجه العراق.

وعبر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات العراق وإقليم كردستان مع فرنسا واتفقا في الرأي بأن بمستطاع فرنسا والمجتمع الدولي أن يساعدوا في حل المشاكل وحفظ الاستقرار في العراق والذي سيؤثر إيجابياً على أمن واستقرار المنطقة بالتالي.

وكانت فرص الاستثمار وتشغيل المزيد من رءوس الأموال الفرنسية في العراق وإقليم كردستان، والأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً، كانت محوراً آخر في اللقاء الذي حضره السيد القنصل العام الفرنسي في أربيل.

كما استقبل رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إريك شوفالييه.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة التهاني للسفير الفرنسي بمناسبة المباشرة بمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق في عمله.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقة التاريخية وأواصر الصداقة التي تجمع بين فرنسا وإقليم كردستان، كذلك وجّه شكره إلى فرنسا على دعمها المتواصل لشعب كردستان في مختلف المراحل.

ولفت السفير الفرنسي إلى الازدهار الاقتصادي وإعادة الإعمار اللذين لمسهما في إقليم كردستان، كما أثنى على الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان، وأعرب عن رغبة بلاده في مواصلة توطيد آفاق التعاون مع الإقليم.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات التشريعية العراقية وسبل التصدي لتهديدات إرهابيي داعش.