طالبان تمنع حلاقة اللحى وتصفيف الشعر

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قالت حركة طالبان في بيان نشرته، إنها حظرت تسريحات الشعر وحلاقة اللحى في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

وذكر البيان، أن مسؤولين من وزارة التوجيه الإسلامي، في اجتماع مع ممثلين عن صالونات الحلاقة الرجالية في عاصمة الولاية مدينة لشقر جاه، نصحوا بعدم تصفيف شعر الرأس أو حلق اللحى.

وتم نشر هذا التوجيه على شبكات التواصل الاجتماعي، وتضمن أيضا على طلب عدم تشغيل موسيقى في صالونات الحلاقة.

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن طالبان ألغت وزارة شؤون المرأة في أفغانستان، واستبدلتها بوزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والقيادة الحميدة وتحريم المستهجن).

كما طالبت «طالبان»، في وقت سابق الأجهزة العسكرية بإعداد قوائم تضم المعطيات عن كافة أفرادها، بدعوى محاربة «أوصاف سيئة».

وطلبت «لجنة تمحيص صفوف الإمارة الإسلامية» في بيان لها من المسؤولين في الأجهزة العسكرية الثلاثة (وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة) «ألا يسمحوا في صفوفهم لأي شخص يكون ملوثا أو متصفا بالخصومات الداخلية والنزاعات والفساد، وسوء الأخلاق وإضاعة حقوق الناس وسوء المعاملة والفساد المالي والسلب والنهب، وغيرها من الأعمال القبيحة، أو يكون له سجل سيئ».

وألزمت اللجنة جميع المسؤولين العسكريين، وخاصة قادة الفرق العسكرية بإعداد قوائم تشمل جميع التفاصيل عن أفراد فرقهم وتقديمها إلى أقسام المخابرات في الولايات لكي يقوم المسؤولون المحليون برفعها إلى لجنة التمحيص في غضون 15 يوما.

وذكرت اللجنة أن أي شخص أو جهاز عسكري سيثبت فيه تواجد أي من «الأوصاف السيئة» سيحاكم وسيخرج من الخدمة، بالإضافة إلى تعرض قائده لمعاملة قانونية صارمة.