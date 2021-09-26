ضبط 64 طن شاى خام مجهول المصدر في مصنع للتعبئة بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية مصنع لتعبئة الشاى به نحو 64 طن شاى خام و250 عبوة شاى منتج نهائى بدون مستندات وغير مطابق للمواصفات القياسية تمهيدا للبيع في الاسواق وتم ضبط صاحب المصنع وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد ضبط مصنع لتعبئة الشاى يه 64٫4 طن شاى بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومستلزمات إنتاج و250000 عبوة شاى غير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائى» و5000 عبوة فارغة معدة للتعبئة بالإضافة إلى خط إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.